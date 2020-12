Japão e Coreia do Sul reforçam restrições a voos do Reino Unido

O Japão e a Coreia do Sul anunciaram hoje o reforço de restrições aos voos provenientes do Reino Unido, para evitar a propagação da variante do novo coronavírus ali detetada.

No caso do Japão, a entrada de passageiros do Reino Unido e de uma longa lista de países de todo o mundo já foi proibida há meses, com exceção de viajantes de negócios e cidadãos japoneses ou estrangeiros com estatuto de residência em território japonês.

As autoridades japonesas decidiram agora proibir todos os passageiros do Reino Unido a partir de quinta-feira.

No entanto, os residentes japoneses e estrangeiros que tenham viajado para o Reino Unido há menos de uma semana serão autorizados a regressar, com a obrigação de se submeterem a uma quarentena de 14 dias após o voo, para além de apresentarem resultado negativo a dois testes antes e após a chegada ao Japão, requisitos mais rigorosos do que aqueles que se encontram em vigor.

Já a Coreia do Sul decidiu suspender todos os voos de e para o Reino Unido até 31 de dezembro.

Além disso, as autoridades sanitárias sul-coreanas decidiram colocar em quarentena todos os viajantes em voos internacionais que tenham passado nos 14 dias anteriores pelo Reino Unido e, uma vez isolados, testá-los.

As restrições no Japão e na Coreia do Sul somam-se às aplicadas por cerca de 50 países na Europa e em todo o mundo para impedir a propagação de uma variante do novo coronavírus detetada no Reino Unido, que se transmite a um ritmo mais rápido.

