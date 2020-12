México regista 326 mortos em 24 horas

O México registou 326 mortos e 6.870 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 118.202 e de casos para 1.320.545.

Com estes números, o México é o 13.º país com mais casos acumulados e o quarto em mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Além disso, o México regista mais de 900 mortes por covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca como o 13.º país com mais óbitos em proporção à sua população.

O Presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconheceu no domingo que o México "está a atravessar uma situação difícil devido à pandemia", mas recordou que o primeiro lote da vacina covid-19 chegará este mês.

"Vamos consegui-lo, já temos compromissos nesse sentido, este mês vamos começar a vacinar", prometeu.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que o ministro que tutela aquela pasta, Marcelo Ebrard, "está a afinar os detalhes finais do processo de envio e importação" das primeiras vacinas, que serão da Pfizer e BioNTech.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.