México com 718 mortos e mais de 11 mil casos em 24 horas

O México registou 762 mortes causadas pela covid-19 e 12.248 casos da doença nas últimas 24 horas, disseram na sexta-feira as autoridades de saúde.

O país registou 117.249 mortos e 1.301.546 contágios desde o início da pandemia, em fevereiro passado.

Este é o quarto dia consecutivo em que o México regista mais de dez mil contágios, de acordo com o boletim diário da Secretaria de Saúde mexicana.

Apenas 6% dos casos são ativos, ou seja, 90.728 pessoas apresentaram sintomas nas últimas duas semanas, disse o diretor-geral de Promoção da Saúde mexicano, Ricardo Cortés.

Os dados mostram uma tendência semanal para a alta, de 18% nos casos estimados, ou que aguardam confirmação por teste, e de 3% no número de óbitos, advertiu.

"Um crescimento lento e gradual", reconheceu Cortés. "É inevitável" que a subida do número de casos leve a um aumento do número de mortes, disse.

Entretanto, a Secretaria de Saúde mexicana atualizou o semáforo epidemiológico internacional que mostra três estados na cor vermelha, ou no nível máximo de risco: Baixa Califórnia, Cidade do México e estado do México.

De um total de 32 estados, 24 estão na cor laranja, ou nível de alto risco.

O Governo mexicano anunciou já que a Cidade do México e o estado do México iam suspender as atividades económicas não essenciais a partir de hoje e até 10 de janeiro.

Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país com o maior número de mortes e o 13.º com mais infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.