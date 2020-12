Social-democrata Carlos Rodrigues surpreende com discurso pacifista

O deputado Carlos Rodrigues (PSD) fugiu, esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, ao seu registo habitual nos debates do Orçamento, optando por uma mensagem conciliadora e com apelos à participação dos vários sectores sociais (políticos, comunicação social, empresários, universidade e famílias) na construção do futuro da Região.

“Não vou, desta vez, caracterizar a postura e atitude da oposição. Isso ficará para os comentadores, oficiais e oficiosos e, em última análise, será alvo de uma avaliação dos madeirenses. Não vou, desta vez, falar da República, pura e simplesmente porque já não vale a pena insistir com o que não quer mudar”, anunciou o porta-voz social-democrata, que explicou que mais importante do que a aprovação do Orçamento “é aquilo que fazemos com ele e isso não depende apenas do governo ou da maioria, depende de cada um de nós enquanto membro de uma comunidade e de todos enquanto colectivo”. “Depende da nossa responsabilidade individual, da nossa capacidade de interagirmos, da soma dos nossos contributos e da nossa vontade de transformarmos intenções em acções. Divididos, egoisticamente divididos, seremos derrotados. Juntos, genuinamente juntos, superaremos a tormenta”, frisou Carlos Rodrigues.

No entender do deputado do PSD, “os políticos têm de ser os representantes da população e dar o exemplo”. “Não podemos perder tempo com quezílias personalizadas, cruzadas vingativas, ajustes de contas que nos deixam exauridos e distantes daquele que deve ser o nosso primeiro objectivo: contribuir para a construção de uma sociedade melhor do que aquela que recebemos”, acrescentou o deputado.