JPP justifica abstenção no Orçamento com a necessidade de combater a pandemia

O deputado Rafael Nunes admitiu, esta tarde, no plenário, que o seu partido “não irá inviabilizar” o Orçamento Regional para 2021, apesar de o considerar “muito incompleto e com claras lacunas em termos de prioridades estruturais”. A provável abstenção foi justificada com a constatação de que “os madeirenses e portossantenses necessitam urgentemente de dotações financeiras para combater a pandemia e relançar a catividade económica”.

“Ao contrário da actuação de outras forças partidárias, em ambiente autárquico, o JPP entende que o combate ao Covid-19 e a esta crise sem precedentes não será resolvida com políticas de ‘terra queimada’”, disse o parlamentar do JPP, que acrescentou que “a aprovação de um documento desta magnitude em tempo pandémico é, indiscutivelmente, uma questão suprapartidária e uma inviabilização iria, necessariamente, resultar numa ainda maior degradação do bem-estar e dos interesses dos madeirenses e dos portossantenses”.

Apesar de deixar passar o Orçamento, o JPP promete reforçar ainda mais as suas “funções de fiscalização governativa, de forma a exigir a transparência e uma estratégia séria e rigorosa que garanta a boa aplicabilidade dos fundos que serão hoje aprovados”.