A audição a Pedro Ramos terminou com uma intervenção de Victor Freitas, do PS que referiu as afirmações do médico e ex-deputado do CDS, Mário Pereira que diz que a Região estará “no início de um processo de transmissão comunitária activa” de COVID-19.

Pedro Ramos deu uma resposta rápida: “para falar de transmissão comunitária activa é preciso,saber do que se fala”.