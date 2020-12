Tolentino Mendonça inaugura curso de 'Filosofia, Literatura e Espiritualidade' em Lisboa

O cardeal madeirense José Tolentino Mendonça vai inaugurar, no dia 11 de Janeiro de 2021, o curso 'Filosofia, Literatura e Espiritualidade', com uma conferência sobre a encíclica do Papa Francisco 'Fratelli Tutti'.

A iniciativa denominada 'Caminhos cruzados', decorre até ao final do mês de Abril, através de quinze sessões, e é promovida pela comunidade da Capela do Rato, em Lisboa, avança a Agência ECCLESIA.

Maria Luísa Ribeiro Ferreira é a coordenadora científica do curso e a inscrição, que deve ser formalizada através da página da comunidade, tem o custo de 15 euros.