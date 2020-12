Olavo Câmara questiona sobre impacto do plano de reestruturação da TAP para a Madeira

Numa audição ao ministro das Infraestruturas e Habitação sobre o plano de recuperação da TAP, o deputado do PS-M na Assembleia da República, Olavo Câmara, questionou se o plano tem em consideração a Região Autónoma da Madeira, de forma a garantir o princípio da continuidade territorial e da própria coesão nacional.

Olavo Câmara quer que da parte do Governo haja uma resposta em relação à actuação futura da companhia, que entende ser premente para o futuro da Região.

E enumerou um rol de questões, "como a manutenção das ligações aéreas para a Madeira, o aumento das ligações aéreas directas com o Porto Santo, a carga aérea, a regulamentação do subsídio de mobilidade e o cálculo justo das tarifas aéreas”.

O deputado do PS frisou a importância de garantir a mobilidade dos madeirenses e a porta de entrada da economia da Região, em particular, do turismo, que representa 25% do PIB regional.

“A Madeira não pode viver sem a TAP, nem consegue viver sem as ligações diárias da TAP”, concluiu.