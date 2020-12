Tomada de posse de Biden terá audiência "muito limitada"

O Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, e a vice-Presidente eleita, Kamala Harris, farão os juramentos de tomada de posse perante uma audiência "muito limitada", por causa da pandemia de covid-19.

A equipa de Biden divulgou hoje pormenores do evento de 20 de janeiro, que se realizará no exterior do Capitólio, dizendo que estão a fazer planos para ter uma presença "muito limitada" de pessoas e sem qualquer garantia de que o Presidente cessante, o republicano Donald Trump, venha a participar na cerimónia.

"Não quero falar sobre isso", respondeu Trump, numa recente entrevista, quando foi questionado sobre se estaria presente na cerimónia de tomada de posse de Biden.

Trump, que continua a fazer alegações não comprovadas de fraude eleitoral, pode mesmo aproveitar a data para anunciar o lançamento da sua candidatura para as eleições de 2024, de acordo com notícias recentes divulgadas em alguns 'media' norte-americanos.

A equipa de Biden está a pedir aos seus apoiantes para não se deslocarem a Washington, para a cerimónia, evitando a concentração de pessoas, por causa da pandemia de covid-19.

"A pegada da cerimónia será extremamente limitada e o desfile que se seguirá será reinventado", disse a comissão inaugural de Biden, num comunicado.

Após a cerimónia de tomada de posse, Biden fará um discurso inaugural que "expõe a sua visão para vencer o novo coronavírus, reconstruir e unir o país", acrescenta o comunicado.

A comissão anunciou ainda que David Kessler, ex-comissário da agência norte-americana do medicamento (FDA, na sigla em inglês), foi nomeado conselheiro médico para a tomada de posse.

"A pandemia continua a ter um impacto significativo na saúde pública em todo o país. Estamos a pedir aos americanos que participem do evento inaugural a partir de casa, para se protegerem e protegerem as suas famílias, amigos e comunidades", disse Kessler.

Enquanto procura manter algumas das pedras de toque tradicionais do evento, bem como soluções para o problema sanitário, a comissão inaugural vai recorrer à mesma equipa de produção que tratou da Convenção Nacional do Partido Democrata, este verão.

Ainda não está claro se outros eventos inaugurais tradicionais, como um almoço com membros do Congresso ou um chá antes da cerimónia, com o Presidente cessante, terão lugar este ano.