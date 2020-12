Premier League detectou mais seis casos positivos na última semana

A entidade que gere o futebol profissional inglês identificou seis novos casos do novo coronavírus entre 1.549 jogadores e membros do 'staff' dos clubes do primeiro escalão que foram testados na última semana, revelou hoje a Premier League.

"A Premier League pode confirmar hoje que, entre segunda-feira, 07 de dezembro, e domingo, 13 de dezembro, 1.549 jogadores e funcionários dos clubes foram testados para a covid-19. Destes, houve seis novos testes positivos", informou o organismo.

Cumprindo o protocolo, os jogadores e os funcionários que testaram positivo vão estar em isolamento durante 10 dias.

A Liga inglesa não divulga os nomes dos futebolistas nem dos clubes afetados.

Desde 31 de Agosto, foram testadas quase 25 mil pessoas ligadas à Premier League, tendo sido detetados 106 casos positivos.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Reino Unido contabiliza mais de 64 mil mortes em mais de 1,8 milhões de casos positivos identificados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.