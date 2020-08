É que, apesar dos juros terem aumentado em 1 euro, de 41 para 42 euros, o capital amortizado baixou 4 euros, de 193 para 189 euros. Por outro motivo (quiçá o aumento da concessão de créditos à habitação pela banca), o capital em dívida também aumentou para 57.811 euros, quando um mês antes era 23 euros a menos (57.788). Há um ano, a diferença do capital em dívida era de mais 108 euros.

Há um ano a taxa de juro na Madeira situava-se nos 1,035%, com a prestação total situada nos 272 euros, sendo 222 euros de capital amortizado e 50 euros de juros totais. Aliás, em termos comparativos numa série que se inicia em Janeiro de 2009, os 231 euros pagos no mês passado fixam-se como o valor mais baixo pago mensalmente neste período de 11 anos e sete meses.

Comparativamente ao continente e aos Açores, passamos a ter as taxas de juro mais baixas para a compra de casa, uma vez que tal como a Madeira também aumentou em termos mensais de 0,935% para 0,954% no continente e de 0,850% para 0,868% no arquipélago vizinho.

Contudo, na Região Autónoma da Madeira pagam-se prestações da casa mais altas do que nos dois territórios (225 no continente, com menos dois euros, e 203 euros nos Açores, com mais um euro) muito por culpa do capital em dívida por cá que é muito superior às dos devedores continentais (54.211 euros) e açorianos (50.687 euros), cifrando-se por cá, em média, uma dívida de mais 3.600 euros e mais 7.124 euros, respectivamente.

Esta diferença tem-se esbatido nos últimos anos, sobretudo em relação aos devedores do continente. Há três anos, em Julho de 2017, a diferença face aos continentais era de mais 7.904 euros e em relação aos açorianos era de mais 7.388 euros.