Da Venezuela para a Madeira sem medo de arregaçar as mangas e trabalhar!

Diz o povo que o trabalho fortalece o carácter e só com dedicação, disciplina, perseverança e sacrifícios é que se consegue obter resultados positivos.

Seres humanos inconformados existem nos quatro cantos do mundo e há deles que abraçam os desafios de uma forma verdadeiramente apaixonante que serve de inspiração para outros tantos milhões. Por isso e quando nos cruzamos com alguém na rua ou somos atendidos por determinadas pessoas, há que enxergar para além do que está à vista. E mesmo que o sotaque de quem nos atende denuncie logo à primeira que aquela pessoa é de outro país, há que respeitar e reconhecer que a nossa ilha é um mundo e, como tal, recebe e abre os braços a todos aqueles que aqui querem ajudar a construir uma Madeira mais evoluída, dinâmica e segura.

A exemplo de milhares de jovens, Emmanuel de Sousa é descendente de madeirenses que se radicaram na Venezuela. Cresceu num ambiente familiar saudável, próspero e foi educado a amar uma ilha que os pais carregavam no sangue.

Aprendeu a falar português, cresceu a comer milho frito e espetada, a adorar a Nossa Senhora do Monte e a divertir-se nos arraiais dos santos populares.

- Na Venezuela vivíamos muito a cultura madeirense. Somos sócios do Centro Português de Caracas que é um local que sempre apostou nas tradições regionais.

O seu ar curioso e a sua hiperactividade não deixam margem para dúvidas: Emmanuel é uma daquelas pessoas que se sente verdadeiramente feliz a arregaçar as mangas e a trabalhar. Podia ser como tantos outros e ficar à espera das oportunidades, mas Emmanuel pertence a outra “fornada” e é ele próprio quem cria as suas oportunidades. Foi assim que aos 17 anos abriu o seu primeiro negócio na área da distribuição. Tinha apenas o coração carregado de esperança e as mãos cheias com 17 caixas de guardanapos. O risco compensou e na Venezuela, trilhou o seu caminho no meio empresarial.

A motivação em criar, em fazer acontecer e em trabalhar corre-lhe no sangue desde a infância, desde os tempos em que, ainda pequeno, ajudava o pai nos seus negócios.

- Ganhei este gostinho pelos negócios com o meu pai. Aliás, não havia melhor pessoa para me ensinar, pois conseguiu dar-me dois pontos de vista muito importantes: como pai e como patrão.

Mas a vida dá muitas voltas, assim tal como o mundo e a realidade de Emmanuel de Sousa foi subitamente abalada por um clima de medo, de insegurança e de restrições impensáveis para aqueles que vivem num cantinho do paraíso.

Percebendo que situação da Venezuela não estava nada fácil, a família de Emmanuel teve a lucidez de despedir-se de um país onde a sua sobrevivência estava seriamente ameaçada e, sem hesitar, mudou-se definitivamente para a terra que era tida como um paraíso: a Madeira.

- Só queríamos estar seguros e sem medo de andar pelas ruas. É claro que foi difícil, pois estávamos habituados a viver de uma certa forma e, de repente, passamos a viver o dia-a-dia na nossa casa de férias…

Acostumado a visitar a Madeira, Emmanuel de Sousa confessa, no entanto, que nunca se imaginava a viver e trabalhar na ilha da sua família…

- É de facto um mercado pequeno em comparação com as oportunidades que existem noutros sítios, mas é aqui que está a minha família e é aqui que vivo e respiro em segurança. Por isso e ao contrário de muitos que não se adaptaram, comecei a pensar no que poderia fazer. Não gosto de estar de braços cruzados e adoro trabalhar! Parar é morrer!

Foi assim que nasceu o Super Tradicional Market – na recta do Garajau, no Caniço. A oportunidade surgiu quando Emmanuel de Sousa decidiu que já estava na hora de se lançar sozinho – tal como havia feito na Venezuela – e deixar nas mãos da família o primeiro negócio que abriram na Madeira: um restaurante em Câmara de Lobos.

Depois de andar à procura de um «bom cantinho» para abrir o seu primeiro supermercado, Emmanuel de Sousa não perdeu tempo e instalou-se na recta do Garajau, onde investiu no espaço e abriu as portas do Super Tradicional Market.

- Começamos a trabalhar no dia 12 de Maio de 2019, um ano e um mês depois de abrirmos o primeiro negócio na Madeira. Foi um momento de grande alegria, mas estava bem ciente dos desafios. Com a minha humildade – porque nisto dos negócios temos de ser humildes – fiz questão de aprender com o cliente. Fui ensinado a reconhecer que quando estamos num negócio, temos de ter a noção que não sabemos nada e, por isso, devemos aprender com os clientes, dar atenção ao que nos dizem e, na medida do possível, corresponder àquilo que nos pedem.

Localizado numa zona movimentada, o Super Tradicional Market é um estabelecimento que transmite familiaridade, onde não faltam os sorrisos e os cumprimentos efusivos de um proprietário que está sempre atento às necessidades das centenas de clientes que ali vão fazer as suas compras.

E foi a pensar no bem-estar destas pessoas que já o tratam pelo nome e o cumprimentam como vizinho, que aquando do estado de emergência decretado devido à pandemia do COVID-19, Emmanuel de Sousa teve a ideia de iniciar uma campanha que acabou por ser coroada de êxito.

- As pessoas estavam confinadas em casa, mas continuavam a precisar de alimentos e de outros produtos. Havia outras que, devido à idade, não podiam, nem podem deslocar-se como querem. Então, começamos a receber as encomendas por telefone e eu ia às casas entregar as compras.

A iniciativa foi tão bem recebida que ainda hoje Emmanuel de Sousa continua a receber encomendas por telefone que, depois, são entregues nas casas das pessoas. Um serviço que o jovem empresário faz questão de manter, até porque há muita gente que não tem a possibilidade de se deslocar ao supermercado sempre que precisa.

A ideia vingou e é apenas um dos muitos exemplos da força de vontade e de determinação de um jovem que há pouco tempo foi obrigado a deixar para trás uma vida que conhecia para começar de novo numa ilha que aprendeu a amar desde o berço.

Super Tradicional Market

Estrada do Garajau, Caniço

Contacto: 937576055

[email protected]

Página de Facebook: https://www.facebook.com/Super-Tradicional-Market-101937637964413/

Instagram: http://instagram.com/tradicionalsupermarket