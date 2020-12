ARM alerta para interrupção do abastecimento de água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, em Câmara de Lobos, entre 15 e 18 de Dezembro, haverá interrupção do abastecimento de água potável. Em causa estão os trabalhos de remodelação das redes de distribuição no concelho, que visam diminuir as perdas de água.

- Na freguesia do Jardim da Serra, nos seguintes sítios: Cova, Fonte Frade, Luzirão, Pereira e Pomar Novo, no dia 15 de Dezembro, entre as 9 e as 11 horas e entre as 14 e as 16 horas.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Ribeiro Real, Lourencinha e Fajã, e na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios do Covão, Panasqueira e Vargem, no dia 17 de Dezembro, entre as 9 e as 13 horas.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios da Fajã, Palmeira e Torre, no dia 17 de Dezembro, entre as 11 e as 15 horas.

- Na freguesa de Câmara de Lobos, no sítio do Saraiva, no dia 18 de Dezembro, entre as 9 e as 13 horas.