Previsão de um domingo de chuva de Outono

A previsão para este domingo, 13 de Dezembro de 2020, aponta para períodos de céu muito nublado, com a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca durante a tarde.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte, rodando para oeste/noroeste a partir do meio da manhã.

Na região do Funchal estará ainda mais sereno, com períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

O estado do mar aponta para a Costa Norte com ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros e na Costa Sul com ondas de sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar estará em 20/21ºC.

Nas zonas montanhosas, nomeadamente na zona da Bica da Cana a possibilidade de chuva é de 80%, com a temperatura a rondar os 5 e os 13º, enquanto no Pico do Areeiro poderá chegar aos 7 até 12º, com a mesma hipótese de chuva serena.