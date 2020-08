Mais de 700 famílias madeirenses pedem ajuda

O Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais (FAROL), criado pelo Governo Regional para combater efeitos sociais da pandemia, já recebeu candidaturas de 724 agregados familiares de todos os concelhos. A distribuição de alimentos está no topo das preferências, sendo que a entrega dos apoios começa nos próximos dias.

É este o assunto que faz manchete na edição impressa deste domingo do DIÁRIO de Notícias da Madeira, que faz uma contextualização e explica o que está em causa numa notícia para ler na página 8.

Mortes nas estradas dispararam após o desconfinamento

Entre 2 de Maio e 30 de Julho houve 6 mortos nas estradas, pode ler na capa do DIÁRIO, num trabalho que analisou os números da sinistralidade. Entretanto, ontem, este trágico número aumentou para 7, depois de um acidente que vitimou um motociclista no Funchal e que o DIÁRIO relata este domingo nas páginas de 'Casos do Dia'.

Investir em produtos regionais sem dar cabo da paisagem

A aposta na produção agrícola certificada é uma das estratégias no Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região 2030, do Governo Regional. Este é outro dos destaque poderá ler na capa do DIÁRIO.

Professores colocados sem turmas

Já na área da Educação, saiba que, após publicação das listas de colocações para 2020/21, há 67 docentes sem horário atribuído que vão integrar ‘reserva de recrutamento’.

Livro ‘Achas na Autonomia’ relançado pelo DIÁRIO

Finalmente, o último destaque da primeira página vai para área das edições editorais, isto porque o DIÁRIO vai realizar o relançamento da obra 'Achas na Autonomia', da autoria do jornalista Luís Calisto, uma obra de referência regional.

De resto, como sempre, há muito mais para descobrir no interior do seu DIÁRIO.

Tudo isto e muito mais poderá ler na edição impressa deste domingo, também em formato e-paper.

Se não tiver assinatura do DIÁRIO, pode ir à página das Assinaturas e temos várias ofertas que se adequam às suas preferências.

Temos para si actualizações constantes no dnoticias.pt, no Facebook e todas as plataformas digitais. Mais notícias, também, para acompanhar na TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e fique em segurança.