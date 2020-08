Figuras públicas madeirenses dão a cara pela campanha '+ Verão ... Sem Drogas'

A campanha '+ Verão ... Sem Drogas' conta com a participação de diferentes figuras públicas oriundas de vários contextos profissionais da sociedade madeirense, nomeadamente pilotos de rali, jogadores de futebol, personal trainers, locutores de rádio, cantores, DJ's, surfistas, maquilhadoras profissionais e enfermeiros, que apelam a um estilo de vida saudável.

O primeiro vídeo foi gravado com o piloto de rali, Alexandre Camacho.

Esta é uma iniciativa promovida pela Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, operacionalizada pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAUDE, IP-RAM), através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD).

A campanha visa dinamizar uma política pública integrada no domínio da prevenção dos comportamentos aditivos e das dependências, suportada pelas parcerias com várias entidades regionais e focada na saúde e bem-estar.

As actividades realizadas no âmbito desta campanha, decorrem no período do Verão, integram e consolidam a intervenção comunitária para a redução do consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas.

Este ano, devido às contingências da covid-19, as actividades realizadas pela UCAD nesta campanha, têm sido essencialmente disseminadas através das diferentes redes sociais Facebook e Instagram ('#Vibes4UNoDrugs'), onde, de dois em dois dias, são difundidos vídeos.