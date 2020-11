João Luís agradece apoio dos madeirenses

O treinador madeirense João Luis, voltou a usar as redes sociais para agradecer todo o apoio e mensagens que teve ao longo dos últimos dias, após a conquista da Taça da Lituânia através da equipa que orienta o FK Panevezys.

"Agora sim, em condições, de expressar o meu profundo agradecimento", começou por adiantar o treinador insular.

"Nos dias que antecederam a final da Taça, muitas das mensagens de incentivo que recebi referiam a 'máxima' que as finais são para ganhar!!!

Nesta 'escola' que há muito frequento, há outra 'máxima' ainda mais 'atrevida'... todos os jogos são para ganhar!!!... e foi assim que preparei mais este jogo, com a 'máxima da escola da bola! Nos dias e momentos que antecederam a partida, nos 90 minutos do jogo, no prolongamento e mesmo durante os penaltis, procurei manter a lucidez que me garantisse a frieza necessária para poder tomar as melhores decisões de acordo com os vários momentos", pode ler-se ainda na página de facebook do treinador João Luís

"Com uma grande dose de satisfação, cheguei a pensar que tinha preparado muito bem todos os momentos que o jogo poderia proporcionar... Mas o apito final, após as grandes penalidades, revelou que afinal, havia um momento que não estava a convenientemente preparado. Não me refiro à vitória nem à taça, mas sim à descontrolada emoção e todo o impacto que tal conquista acabaria por ter, em especial no meu País e na minha querida Ilha da Madeira. A todos os que me apoiaram e felicitaram um muito muito obrigado.

Com uma rosa branca ao peito, esta Taça também é tua!!" concluiu a mensagem do técnico que fez história no FK Panevezys.