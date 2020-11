“Os arquitectos não inventam, apenas transformam”

“Os arquitectos não inventam rigorosamente nada. Apenas os transformam”. A conclusão foi assumida pelo conceituado e premiado arquitecto Paulo David, durante o frente a frente com o político presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Os dois protagonizaram a quarta conversa ‘demasiado séria’ no âmbito do Madeira 7 Talks, que decorre no Nini Design Centre.

Enquanto para Paulo David “ainda não assumimos o mar como nossa terra”, já Miguel Gouveia, quando desafiado a falar da desertificação no coração da cidade, reconheceu que a diminuição de população residente e o crescimento do turismo nas cidades coloca em causa a identidade de muitos locais, ao admitir que “a genuinidade dos locais acaba por se perder”.

Os caminhos reais foi outro dos temas abordados na conversa, ou não fosse o autarca funchalense um entusiasta destas caminhadas. Deixou um conselho a todos os que percorrem estes trilhos seculares: “Quando fazemos um caminho [real] temos sempre que deixar algum tempo para as imprevisibilidades. Deixar margem ao imprevisto”, que muitas vezes é encontrar pelo caminho outros motivos para prolongar a ‘viagem’.

Nascido em 1959, no Funchal, Paulo David Abreu Andrade é um arquitecto português que se formou, em 1989, na Faculdade de Arquitectura da universidade Técnica de Lisboa. Tendo trabalhado nos gabinetes de Gonçalo Byrne e João Carrilho da Graça, regressou à Madeira em 1996, tendo aí estabelecido o seu gabinete, em 2003. Na Madeira, realizou um grupo de trabalhos impressionantes, que recolheram considerável apoio e reconhecimento público, entre os quais as Piscinas de Salinas, as Caves de São Vicente, o Pavilhão do Vulcanismo e o Centro das Artes - Casa das Mudas. Entre a longa lista de prémios e Condecorações recebidas destacam-se o Global Award for Sustainable Architecture, Medalha Alvar Aalto, Prémio Kippan, Prémio Europeu de Espaço Público, Prémio Enor, Prémio Fad de Arquitectura Ibérica, Prémio Internacional de Pedra na Arquitectura, Prémio Europeu de Arquitectura Contemporânea e Prémio de Arquitectura da Cidade do Funchal.

Já Miguel Silva Gouveia, Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, sendo pós-graduado em Gestão de Empresas. Exerceu funções como Engenheiro Eletrotécnico na área da gestão de redes de energia, onde foi Coordenador do Serviço de Despacho e Condução na Empresa de Eletricidade da Madeira. Em maio de 2014, foi nomeado Vereador na Câmara Municipal do Funchal, com os pelouros das infraestruturas e equipamentos, atendimento e modernização administrativa e finanças, dedicando-se, nesta última área, à redução da dívida do Município e à regularização da relação entre a Autarquia e os seus fornecedores. Em Outubro de 2017, foi eleito vice-presidente da Câmara, mantendo os mesmos pelouros, e, desde Junho de 2019, é presidente da Câmara Municipal do Funchal. No associativismo, foi Vogal do Conselho Fiscal e Presidente da Direção da Associação de Universitários Madeirenses de Lisboa. Actualmente, preside à Associação de Caminhos Reais da Madeira.