Jornalismo sério só é possível com imparcialidade

A isenção no jornalismo dominou parte da conversa que juntou dois jornalistas: Susana de Figueiredo, actualmente com funções de adjunta do gabinete do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira para as áreas do Protocolo e da Cultura, e Nicolau Fernandez, jornalista da TSF-Madeira há mais de duas décadas.

Ambos convergiram que a qualidade da Democracia passa muito pelo jornalismo, mas também admitiram que é impossível ser jornalista com total isenção. Aliás, a este propósito Susana de Figueiredo, antiga jornalista no JM e na Marítimo TV, confessou não acreditar nesse “purismo” de jornalismo isento, mas reconheceu a importância da “imparcialidade” do jornalista defendida por Nicolau Fernandez, pois “só assim é que se consegue fazer um jornalismo sério”, convergiram os dois interlocutores.

Com méritos reconhecidos no meio jornalístico e cultural, Susana de Figueiredo desempenha presentemente funções de adjunta do gabinete do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira para as áreas do Protocolo e da Cultura. Licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica Portuguesa e com pós-graduação em Comunicação, Organização e Novas Tecnologias pela mesma instituição de ensino superior, Susana de Figueiredo iniciou a sua carreira na Editorial Presença como responsável pela Comunicação e Relações Públicas. Foi jornalista no ‘JM’ e na ‘Marítimo TV’, assim como apresentadora de televisão de programas da RTP-Madeira. Mais recentemente, Susana de Figueiredo foi a cara do programa ‘Casa das Artes’, um programa vocacionado para a Cultura, e viu ainda reconhecido o trabalho de jornalista na moderação de vários debates e entrevistas no Festival Literário da Madeira e na Feira do Livro do Funchal. Da sua experiência profissional destaca-se, ainda, a edição e revisão de textos em obras literárias, teses e monografias. Desde 2003, tem sido responsável pela Comunicação da ‘Porta 33’.

Nicolau Fernandez, jornalista da TSF-Madeira há mais de vinte anos, é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas do jornalismo madeirense. É formado em Teologia, mas tem pós-graduações em criação Literária e Jornalística e também em Bioética. Mais recentemente, concluiu o curso de Mediador Familiar e de Conflitos, sendo, inclusivamente, vice-presidente do Instituto Português de Mediação Familiar do Funchal.