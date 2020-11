Colômbia regista quase 10 mil novas infecções

A Colômbia registou na sexta-feira mais 9.756 infeções e 196 mortos devido ao novo coronavírus, o que elevou os totais respetivos para 1.127.733 e 32.405, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.

Estes números de mortos colocam o país como o oitavo com mais infeções.

A pandemia já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (234.944) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 9,6 milhões).

Seguem-se, em número de mortos, o Brasil (162.015 mortos, mais de 5,6 milhões de casos), a Índia (124.985 mortos e mais de 8,4 milhões de infetados), o México (93.772, mais de 949 mil infetados) e o Reino Unido (48.475 mortos, mais de 1,1 milhões de casos).

A Rússia, com 29.887 mortos, é o quarto país do mundo em número de infetados, depois dos EUA, da Índia e do Brasil, com mais de 1,7 milhões de casos, seguindo-se França, com mais de 1,6 milhões de casos e 39.865 mortos, Espanha, com mais de 1,3 milhões de casos e 38.883 mortos, Argentina, com mais de 1,2 milhões de casos e 32.766 mortos, e Colômbia, com mais de 1,1 milhões de casos e 32.405 mortos.

Em Portugal, morreram 2.792 pessoas dos 166.900 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.