Cristiano Ronaldo regressa ao palco da 'Champions'

Cristiano Ronaldo deverá regressar hoje à titularidade em encontro alusivo à 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campões. O avançado da Juventus, que falhou quatro jogos ao serviço dos 'bianconeri' depois de ter sido diagnosticado com covid-19, poderá ser lançado esta noite no onze incial da 'Velha Senhora' frente aos húngaros do Ferencvaros.

De regresso no passado fim-de-semana, CR7 voltou de pé quente ao apontar dois golos contra o Spezia num jogo em que entrou no relvado aos 56 minutos. O jogo está agendado para as 20 horas e será transmitido pela Eleven Sports.

Para além do desafio entre Ferencvaros e Juventus, poderá acompanhar esta quarta-feira outros encontros da 'Liga Milionária', com destaque para o Leipzig-PSG, um dos jogos grandes desta jornada.

Eis o que poderá ver esta quarta-feira

Basakeshir - Manchester United (17h55) Eleven Sports 2;

Zenit - Lazio (17h55) Eleven Sports 3;

Barcelona - Dínamo de Kiev (20h) Eleven Sports 2;

Chelsea - Rennes (20h) Eleven Sports 4;

Club Brugge - Dortmund (20h) Eleven Sports 5;

Ferencvaros - Juventus (20h) Eleven Sports 1;

RB Leipzig - PSG (20h) Eleven Sports 3;

Sevilha - Krasnodar (20h) Eleven Sports 6;