"Trabalhar em dias de tempestade no Tribunal da Ponta do Sol é praticamente inexequível”

A vereadora do CDS/PP eleita à Câmara da Ponta do Sol convidou as “entidades competentes a visitarem, hoje, as instalações da secção de competência genérica da Ponta do Sol, vulgo Tribunal da Ponta do Sol.

Tudo porque, considera, que “em dia de tempestade, com ventos fortes, trabalhar nas instalações é praticamente inexequível”, justifica as críticas e o convite que fez esta manhã à entrada do edifício.

“O vento corre na sala de audiências ao ponto de agendas e códigos folhearem sozinhos, abas de togas e becas se levantarem e cabelos esvoaçarem. O mesmo se passa na secretaria, nas salas de espera e corredores e instalações do Ministério Público”, denunciou a autarca que também é advogada daí que diga saber bem quais as condições de trabalho existentes.

De resto diz não ser a primeira vez que alerta para o “péssimo estado” deste edifício, tendo nalgumas vezes lhe ter sido afiançado que “as obras de remodelação iniciar-se-iam em breve”. Chama pois, por isso, a atenção para “que se cumpra o prometido a bem da segurança e saúde de trabalhadores e utentes”.