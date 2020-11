Rússia com mais de 26 mil casos pelo quarto dia consecutivo

Foto EPA/SERGEI ILNITSKY

A Rússia registou hoje mais de 26.000 novos casos de covid-19 pelo quarto dia consecutivo e 368 mortes causadas por esta doença infecciosa, informaram as autoridades de saúde do país. Nas últimas 24 horas, foram detetados 26.338 positivos, 345 a menos do que no domingo.