Sara Cerdas leva Roteiro Geração Madeira a São Vicente

O Roteiro Geração Madeira está de volta, desta vez ao concelho de São Vicente. A iniciativa da eurodeputada Sara Cerdas, focada no sector do turismo, pretende ouvir e receber no terreno as preocupações e os contributos da população madeirense, aprofundando um trabalho de proximidade, enquanto cria sinergias com as mais diversas instituições.

O roteiro arranca esta quarta-feira, 4 de Novembro, com uma visita ao Solar da Bica, unidade de turismo rural em São Vicente, e prossegue no dia 5 com uma reunião na Câmara Municipal de São Vicente e uma conferência online, denominada ‘Turismo 2020’, durante a tarde, que irá reunir diversos peritos, políticos e empresários deste sector.

A Conferência será dividida em dois painéis. O primeiro aborda o tema ‘Turismo em tempos de Pandemia’ e contará com a participação de Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, Nuno Vale, Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira, Sérgio Gonçalves, Deputado na ALRAM e Márcio Nóbrega, empresário madeirense.

O segundo painel denominado ‘O Futuro do Turismo”, contará com a participação remota de Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, Mohammed Chahim, Eurodeputado, Joel Freitas, Director executivo Solar da Bica, e Ana Barbosa, Directora de Operações da TUI Madeira.

O evento será digital e transmitido através das redes sociais de Sara Cerdas.

A eurodeputada considera urgente reunir todos os intervenientes deste sector para uma troca de pontos de vista, para levar as suas preocupações e contributos ao Parlamento Europeu. “Perante a pandemia da Covid-19, que assola a indústria do turismo e colocou uma pressão sem precedentes, as empresas de turismo enfrentam actualmente graves dificuldades”, refere, salientando quedas nas receitas de 50% para hotéis e restaurantes, 70% para operadores turísticos e agências de viagens e 90% para cruzeiros e companhias aéreas, comparativamente ao ano passado. Urge, por isso, “criar um debate com a sociedade e representantes desta indústria, que possibilite uma troca de pontos de vista aberta, construtiva, e que permita inclusive levar esses mesmos contributos a Bruxelas, onde atualmente negociamos o próximo Quadro Financeiro Plurianual”, defende a eurodeputada.