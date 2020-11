Um em quatro residentes na Madeira é pensionista

O número de pensionistas aumentou 0,7% em 2019, na Região, segundo a Série Retrospectiva da Protecção Social que a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou esta terça-feira no seu portal de Internet.

No final de 2019, existiam 66,3 mil pensionistas da Segurança Social activos na Região Autónoma da Madeira (RAM), correspondentes a 26,1% da população residente.

Daquele efectivo, 62,7% recebiam pensões de velhice, 27,5% de sobrevivência e 9,8% de invalidez.

Face a 2018, o número de pensionistas aumentou 0,7%, em resultado das subidas observadas no número de beneficiários com pensão de invalidez (+7,3%) e pensão de velhice (+0,1%), já que o número de pensionistas com pensão de sobrevivência diminuiu (-0,2%).

A pensão média associada aos pensionistas da Segurança Social cresceu 5,4% entre 2018 e 2019, para 4.965 euros em resultado de uma evolução positiva observada nos valores médios das pensões de invalidez, de velhice e de sobrevivência (+20,0%, +3,8% e +3,6%, respectivamente).

Em 2019, a pensão média anual de velhice ascendia a 5.749 euros, superando as pensões médias por invalidez (5.710 euros) e por sobrevivência (2.945 euros).

339 milhões de euros em pensões, mais 4,1% do que em 2018

Os valores processados das prestações sociais atrás referidas, no final de 2019, situavam-se nos 339 milhões de euros, verificando-se um aumento de 4,1% face a igual período de 2018.

Daquele montante, 72,4% correspondeu às pensões de velhice (245,6 milhões de euros), 16,5% às pensões de sobrevivência (55,8 milhões de euros) e 11,1% à pensão de invalidez (37,7 milhões de euros). Nas três funções em análise, e comparativamente a 2018, observaram-se oscilações positivas de 8,5% nos valores processados em pensões de invalidez, 3,7% nas pensões de velhice e 3,2% nas pensões de sobrevivência.

No que diz respeito à Caixa Geral de Aposentações, no final de 2019, o número de utentes deste sistema ascendeu a 12,8 mil pessoas (mais 279 pessoas que em 2018). A sua grande maioria (70,6%) correspondia a beneficiários de pensões de velhice e de invalidez.