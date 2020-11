Nacional perde em Portimão com golo aos 89 minutos

O Nacional perdeu, este domingo, diante do Portimonense (1-0), com o único golo do jogo a ser apontado aos 89 minutos.

Em jogo da 8.ª jornada da I Liga de futebol, Fabrício apontou o golo que fez toda a diferença, na transformação de uma grande penalidade, que castigou braço de Júlio César na bola. O árbitro Gustavo Correio decidiu apontar para a marca dos 11 metros, após recorrer ao VAR.

O árbitro deu oito minutos de descontos, o Nacional ainda procurou o empate, mas não conseguiu marcar.