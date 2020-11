Vento aumenta de intensidade a partir desta tarde

Ao início da tarde de hoje está previsto um aumento da intensidade do vento, que deverá soprar forte até ao final de terça-feira.

O delegado regional do IPMA na Madeira revelou ao DIÁRIO que nas regiões costeiras estão previstas rajadas que poderão chegar aos 70 ou 90 km/h e nas regiões montanhosas 100 a 120 Km/h.

Victor Prior disse ainda que a partir da tarde deste domingo e até quinta-feira estão previstos períodos de chuva forte, principalmente durante a manhã de segunda-feira e na terça-feira. A partir daí a precipitação deverá diminuir em termos de quantidade e intensidade.

Relativamente ao estado do mar, o meteorologista adiantou que hoje e amanhã na costa Norte as ondas vão rondar os 5 metros, com picos na ordem dos 10 metros, e, na costa Sul, durante a tarde de hoje haverá um aumento da altura significativa das ondas na ordem dos 4 metros, com picos que poderão chegar aos 8 metros.

A partir do início da tarde de amanhã poderá registar-se uma diminuição da altura das ondas”, informou.