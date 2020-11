Mais de 1,433 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.433.378 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Press.

Mais de 60.970.250 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais.

Até hoje, pelo menos 38.833.400 pessoas foram consideradas curadas de covid-19, acrescenta a agência francesa, sublinhando que os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo.

Alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.

Na quinta-feira, registaram-se 10.859 mortes e 561.042 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram os Estados Unidos (1.333), Itália (822) e Brasil (691).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 263.798 mortes e 12.885.299 casos, segundo os dados da universidade Johns Hopkins, que contabiliza ainda 4.871.203 de casos declarados curados.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 171.460 mortes e 6.204.220 casos, a Índia com 135.715 mortos (9.309.787 casos), o México com 104.242 mortos (1.078.594 casos) e o Reino Unido com 57.031 mortos (1.574.562 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 140 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (109), Espanha (95), Itália (87).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 86.495 casos (05 novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 81.558 recuperações.

Em termos de regiões do mundo, a América Latina e as Caraibas tiveram um total de 442.196 mortes para 12.750.062 casos, a Europa 395.552 mortes (17.415.864 casos), os Estados Unidos e Canadá 275.235 mortes (13.236.105 casos), a Ásia 191.740 mortes (12.172.390 casos), o Médio Oriente 76.773 mortes (3.242.764 casos), a África 50.941 mortes (2.122.809 casos) e a Oceânia 941 mortes (30.257 casos).

O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades e a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente à diferença em relação aos dados avançados na véspera.