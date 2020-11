SDPM pede protecção da classe docente em tempo de pandemia

O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) considera essencial que no contexto actual de pandemia, os educadores e professores realizem apenas as tarefas necessárias para a continuidade das aprendizagens, garantindo as condições necessárias à saúde e à segurança de todos.

É ainda importante que sejam evitadas as "burocracias no trabalho dos docentes", sobretudo em termos de planeamento e dados de avaliação sem carácter de urgência, que não tenham a ver com o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Todas as reuniões devem realizar-se à distância e os docentes em situação de isolamento profilático não devem ter qualquer tarefa, defende o SDPM, salientando que, no caso de haver recurso à transmissão de aulas em directo, devem ser garantidas as "medidas de protecção de dados do docente e dos alunos" e as escolas devem estar dotadas de equipamentos e meios que permitam este tipo de aprendizagem à distância.

Os docentes e não docentes de grupos de risco, mediante declaração médica justificativa, devem ser integrados em modalidades de trabalho à distância, não devendo permanecer nos locais de trabalho, mantendo o direito à remuneração integral, refere ainda o SDPM.