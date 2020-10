PCP alerta que sindicatos sentem dificuldades em ser ouvidos em Plenário

O PCP reuniu, esta sexta-feira, dia 23 de Outubro, com o Sindicato dos Professores da Madeira.

Na ocasião foram abordadas as reivindicações deste sindicato para a classe docente, bem como preocupações referentes ao estado da democracia participativa na Madeira.

O encontro acontece após o órgão sindical ter apresentado na Assembleia Legislativa Regional uma petição com medidas para combater o envelhecimento e desgaste da classe docente. Petição essa que, por decisão do Governo PSD/CDS, não foi levada a plenário, lembrou na ocasião Ricardo Lume.

Neste seguimento, o comunista salientou "as dificuldades que as organizações sindicais têm tido em fazer-se valer do direito de audição quando estão em discussão as matérias laborais".