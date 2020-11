‘A árvore dos nossos direitos’ em exposição na Ponta do Sol

Até a próxima segunda-feira, dia 30 de Novembro, está patente no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, a exposição ‘A árvore dos nossos direitos’ alusiva ao 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança.

Inaugurada no final da semana passada, a exposição é visitável das 9h30 às 17h30. As árvores expostas foram concebidas pelos alunos das escolas do Ensino Básico do Concelho: EB1/PE Carvalhal e Carreira; EB1/PE Lombada; EB1/PE Lombo dos Canhas; EB1/PE Lombo de S. João; EB1/PE Vale e Cova do Pico; EB1/PE/C da Ponta do Sol.

As árvores não estão identificadas com o nome da escola, apenas numeradas, pois estão a ser alvo de votação, sendo atribuídos os seguintes prémios: 1º prémio/computador portátil; 2ª/tablet; 3º/3 ratos wireless para computador.