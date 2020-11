615 mil euros para o Viveiro Florestal dos Salões

A Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através da Portaria n.º 763/2020, procede a redistribuição e alteração dos encargos orçamentais previstos na Portaria n.º 587/2019, de 9 de Outubro, que autoriza a execução da empreitada de beneficiação do Viveiro Florestal dos Salões, Porto Santo, no âmbito do projeto cofinanciado pelo FEADER - PRODERAM2020 - com o n.º PRODERAM20 - 8.6.0 - FEADER - 001583, no valor global de 615.378,50 euros.

Este investimento visa: optimizar a capacidade produtiva de plantas de qualidade no Viveiro Florestal dos Salões; incrementar núcleos de arvoredo e de vegetação que melhorem e harmonizem as condições ecológicas do Porto Santo; gerar maior valor acrescentado aos produtos e serviços da floresta; consolidar e melhorar a multifuncionalidade da floresta, promovendo a sua valorização económica, ambiental e social; e fomentar a gestão sustentável das florestas e a valorização paisagística.

A intervenção no Viveiro Florestal dos Salões vai no sentido do reapetrechamento dos meios de produção, reorganização e melhoria das infraestruturas de apoio, abrangendo uma área total de 7000 m2. Serão beneficiados 4 talhões de apoio à produção, onde se criará uma área de plantório, vasário e seminário. Proceder-se-á à abertura de acessos, instalação de um sistema de rega automatizada, beneficiação de escadarias e cortinas de abrigo.

No âmbito deste investimento está também prevista a instalação de uma estufa, a beneficiação de um centro de apoio e receção, criação de uma infraestrutura de apoio à produção (armazém, balneários e instalações sanitárias), de um barracão e de uma estrutura para compostagem, bem como a colocação de vedação, sinalética e aquisição de tabuleiros alveolares.