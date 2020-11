'Transinsular' coloca novo navio em itinerário exclusivo para a Madeira

A Transinsular vai manter o abastecimento regular das regiões autónomas do país, sendo que agora reforça o 'Serviço Madeira Expresso' com a colocação em itinerário do novo navio 'Ilha da Madeira', em exclusivo ao serviço da Região.

Mesmo com os vários desafios que têm sido impostos no sector logístico devido à pandemia do covid-19, a empresa do Grupo ETE evidencia um "compromisso assumido" com a Madeira, renovando a aposta "nesta linha nacional de transporte marítimo com a introdução de um novo navio com o mesmo nome daquele que, em tempos, foi fundamental para o desenvolvimento e unificação" do arquipélago.

Embora se vivam tempos de muita incerteza, na Transinsular mantemo-nos operacionais e a assegurar o abastecimento das Regiões Autónomas, permitindo continuar a responder com o mesmo compromisso que sempre assumimos com estas populações e agentes económicos. A introdução deste navio no itinerário da Madeira é para a Transinsular um motivo de orgulho, mas também mais um sinal de proximidade com a comunidade madeirense de que nos mantemos atentos no que respeita à satisfação daquelas que são as suas reais necessidades. Matthieu Roger, CEO da Transinsular

"Seis anos após um navio com o mesmo nome deixar de servir esta região autónoma, o Grupo ETE traz de novo para junto dos madeirenses um navio que pela sua designação e propósito recorda um marco no desenvolvimento desta Região Autónoma entre os anos de 1987 e 2014. Hoje regressa para uma nova comissão de serviço a favor da comunidade madeirense, completando com a chegada ao porto do Caniçal a sua viagem inaugural que se iniciou em Lisboa no passado dia 20 de Novembro", pode ler-se em comunicado.

Registado com bandeira nacional e baptizado com um nome que honra a Região, o novo navio estará unicamente ao serviço da Madeira, estando dimensionado para responder "às especificidades e aos horários do itinerário, particularmente nestes tempos exigentes de crise pandémica". Tem ainda "as características necessárias para assegurar a regularidade de serviço em tempo de retoma, quando o turismo e a economia recuperarem o dinamismo".

Com capacidade para 440 TEUS (carga seca e reefer, viaturas e carga geral), o navio 'Ilha da Madeira' mantém as escalas semanais – Lisboa e Leixões - do 'Serviço Madeira Expresso' oferecido pela 'Transinsular', continuando a promover a proximidade deste arquipélago com o continente português.