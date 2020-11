Conservatório promove ciclo de concertos ‘Jazz Jam Session’

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta o ciclo de concertos ‘Jazz Jam Session’, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira. A próxima sessão terá lugar no dia 25 de Novembro, pelas 18h30.

Estas 'jam sessions' têm como objectivo primordial dar aos alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz do Conservatório (CPIJ) o espaço para que estes desenvolvam as competências, tal como a sua própria linguagem musical de formação em contexto de trabalho.

É um formato aberto, de passagem rotativa pelos três combos do CPIJ, com temas que são trabalhados na sala de aula.

Haverá uma lista de seis temas dados aos alunos para que, em palco, todos tenham tempo de estudo e conhecimento sobre os temas propostos. Todos os alunos do Curso de Jazz serão, também, convidados a participar na sessão.

Nesta série de concertos, proposta pelo CPIJ, os músicos exploram, criam e partilham ideias musicais e contactos. Os artistas que entram no palco devem, obrigatoriamente, ter um conhecimento de standards de jazz, para que se torne fluido o jogo do improviso.

A iniciativa e coordenação deste projecto é do professor Alexandre Andrade, contando com o apoio dos professores Filipe Freitas e Francisco Andrade.

A entrada é gratuita, mas limitada a 20 espectadores, com entrega de bilhetes uma hora antes, no local do evento.