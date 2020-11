Agricultura com balcão de atendimento personalizado no Porto Santo

A secretaria regional da Agricultura tem, a partir de hoje, um novo espaço no Posto de Atendimento ao Cidadão no Porto Santo.

Humberto Vasconcelos, secretário regional da tutela, diz que é um “serviço muito importante para ilha” que passa a disponibilizar um atendimento personalizado para todos os agricultores do Porto Santo”.

O governante explicou, durante a inauguração do espaço, que é possível tratar de todos os assuntos relacionados com a agricultura, desde os parcelares a licenças, tratamento dos solos e suas análises, mas também um conjunto de funções que a secretaria proporciona através deste balcão que dispõe de dois funcionários locais habilitados para o cargo.

Este espaço era há muito reivindicado pela população porto-santense e conta com a colaboração do Posto ao Cidadão e da Camara Municipal do Porto Santo.