Humberto Vasconcelos quer valorizar a 'Marca Porto Santo'

O secretário regional da agricultura, Humberto Vasconcelos, esteve esta quarta feira, no Porto Santo, onde se reuniu com o representante da vice-presidência do Governo regional, Roberto Silva, e também com a APIPS – Associação de Produtores do Porto Santo, encontro que precedeu a entrega de certificados a diversos agricultores no Campo Experimental do Farrobo.

Quanto à primeira reunião, o governante disse ao DIÁRIO que "foi muito interessante" e que serviu para se inteirar "de vários aspectos dos agricultores da ilha", que vai "tentar resolver”.

'Marca Porto Santo', Protocolo Financeiro e um lugar no PAC

Outro assunto tratado na referida reunião foi a 'Marca Porto Santo', que já está no activo e onde "há um conjunto de produtores que já manifestaram" vontade em integrá-la.

"Vai de encontro ao que nós já fazemos há algum tempo, de promover esta Marca, e no fundo este selo”, disse Humberto Vasconcelos.

Um outro ponto que foi trabalhado nesta reunião prendeu-se com a “abertura ainda este ano um espaço da agricultura no PAC – Posto de Atendimento ao Cidadão, para assim atender os agricultores, com imagem da Secretaria Regional da Agricultura, o que virá facilitar toda a informação desta secretaria regional”, disse o governante.

Entrega de certificados a vários agricultores

Já durante a entrega de certificados aos vários agricultores, Humberto Vasconcelos adiantou que “nos últimos cinco anos o Porto Santo e os seus agricultores têm tido uma grande vertente formativa, e a Escola Agrícola da Madeira, tem sido um grande pilar de apoio".