Miguel Silva Gouveia não reage à notícia da subida da dívida do município do Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF). Miguel Silva Gouveia, não reagiu à notícia relativa à subida da dívida do município do Funchal.

A notícia que faz hoje a manchete do DIÁRIO dá conta de que o Funchal e o Porto Santo são os únicos municípios a subir a dívida.

As contas das câmaras são hoje apresentadas pela Ordem dos Contabilistas Certificados.