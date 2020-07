Miguel Silva Gouveia destaca trabalho do Comando Operacional da Madeira

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal esteve presente, esta manhã, na inauguração do novo Centro de Operações do Comando Operacional da Madeira (COM), uma cerimónia presidida pelo Contra-Almirante João Dores Aresta e que contou com a presença do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro.

Miguel Silva Gouveia começou por elogiar as “excelentes condições deste novo espaço”, referindo que se trata de uma “infraestrutura moderna e tecnologicamente avançada, que marcará, certamente, um ponto de viragem no que à segurança marítima, terrestre e aérea da nossa Região diz respeito”.

O Presidente salientou ainda as novas particularidades deste Centro, a nível de comando e controlo, que “não só satisfaz as necessidades militares, como também o torna capaz de elevar a capacidade de resposta a diversas operações desta força e ocorrências civis”, frisando que a Câmara Municipal do Funchal “reconhece toda a capacidade de trabalho e entrega incondicional do Comando Operacional da Madeira, na defesa dos interesses regionais e na salvaguarda da nossa população”.

O novo Centro Operacional possui uma sala de operações e outra de supervisão, que estão preparadas para receber em permanência, durante 24 horas, os militares de serviço. Permite, igualmente, que estejam em funcionamento 30 estações de trabalho, contemplando a possibilidade da presença de representantes das Forças e Serviços de Segurança e de outros serviços sediados na Madeira, e a ligação permanente com os Centro de Operações em Oeiras e Açores.