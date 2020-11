Natureza e desportos ao ar livre promovem destino Madeira

A Associação de Promoção da Madeira (APM) prepara-se para promover, durante cinco dias, o destino Madeira nas áreas da natureza e dos desportos ao ar livre.

“De 23 a 27 Novembro todos aqueles que visitarem as redes sociais ‘Visit Madeira’ terão a oportunidade de visualizar, diariamente, novos teasers temáticos alusivos a algumas das principais actividades de natureza que as ilhas da Madeira e do Porto Santo têm para oferecer”, refere a APM, através de comunicado, salientando que a ideia é “criar expectativa nos visitantes”, encaminhando-os sempre para as novidades que aí vêm.

O ponto alto está marcado para sexta-feira, 27 de Novembro, às 15 horas, altura em que será divulgado em Livestreaming, uma nova plataforma digital orientada para a promoção das principais Actividades de Natureza e Desportos ao ar livre.

Trata-se de mais uma iniciativa levada a cabo pela APM, entidade responsável pela promoção turística da Região Autónoma, no sentido de “comunicar a Madeira como um dos Destinos mais seguros do mundo e com um conjunto de actividades ao ar livre que continuam disponíveis e acessíveis a qualquer amante de actividades outdoor”, agora com toda a informação sistematizada numa única plataforma digital.