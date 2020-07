Associação de Promoção da Madeira obrigada a desfazer equívocos

A Associação de Promoção da Madeira emitiu um comunicado esta tarde dirigido aos associados e operadores, por considerar ser “importante garantir junto dos nossos parceiros a harmonização da comunicação e o pleno esclarecimento do contexto e aplicação da mesma”. Tudo por causa de torna-se obrigatório a partir de 1 de Agosto o uso de máscara em espaços públicos, mas sobretudo porque há excepções.

A missiva assinada pelo Directpr Executivo da AP Madeira, Nuno Vale, sublinha que a não utilização da máscara dá-se nos casos em que o distanciamento social seja respeitado (como sejam a prática desportiva, os passeios de natureza, frequência de praias e complexos balneares) e em situações especificas, como o caso de crianças até 10 anos.

Também refere que a regra agora anunciada de utilização de máscaras em espaços públicos exteriores é acompanhada de uma quantidade de medidas de exceção que visam não comprometer o conforto e usufruto dos espaços ao ar livre pelos turistas e cidadãos, em situações de atividade física e lazer.

Para a entidade promotora do destino fica claro que praticamente todas as actividades de lazer, aquelas em que é exigido algum tipo de esforço físico, são tidas como excepções à regra de uso de máscara e que grande parte de actividades de animação turística e de puro lazer como os passeios a pé nas levadas, o estar na praia, na piscina e em complexos balneares, bem como a prática de desportos como a corrida, surf, golf, entre muitos outros são situações em que locais e visitantes poderão continuar a desfrutar do ar livre, como até à data, desde que mantendo o distanciamento social.

“Uma vez mais a prevenção esteve na base desta medida, tendo em conta o aumento de voos e chegadas à Região. A Madeira continua a ser um dos destinos mais seguros da Europa”, refere Nuno Vale na nota que pode ler aqui na íntegra.

O director da AP Madeira insiste na vertente mais contestada da decisão do Governo, a desastrosa comunicação. “Reiteramos a importância de comunicação que a situação da Madeira é de enorme segurança e que a utilização de máscaras em espaços públicos é um reforço das medidas preventivas. Esta medida deve ser encarada pelos nossos parceiros como mais uma medida para a reafirmação do destino Madeira como um dos destinos mais seguros da Europa”, sublinha.