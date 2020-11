Ex-deputado do PSD acusa Albuquerque de estar “a falhar”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e do PSD Madeira “está a falhar”, denuncia o social-democrata Élvio Encarnação, antigo deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e actual deputado municipal em Machico.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e do PSD Madeira “está a falhar”, denuncia o social-democrata Élvio Encarnação, antigo deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e actual deputado municipal em Machico.

O parlamentar natural do Porto da Cruz, que já foi presidente da Comissão Política do PSD-Machico, recorreu à sua página pessoal no Facebook para acusar Miguel Albuquerque de não estar a corresponder aos compromissos, alegando estar “a sentir na pele” os erros do líder do partido e do Governo Regional.

“Sei o que me custou apoiar este homem há 9 anos. Senti na pele”, começa por referir no post ilustrado com imagem ‘eu apoio!’ alusiva à candidatura de Miguel Albuquerque para as regionais de 2014.

“Hoje ainda estou convicto que fiz a melhor escolha”, acresce Élvio Encarnação, que ainda assim não deixa de dar nota do crescente desagrado, ao concluir: “Mas começo a sentir que o homem de compromissos está a falhar. E volto a sentir na pele”, concretiza a publicação feita esta manhã.

