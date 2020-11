México regista mais 6.719 casos de infecção e 550 novas mortes

O México registou no sábado 6.719 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 550 novas mortes por covid-19, elevando para 101.373 o número total de vítimas mortais, anunciaram as autoridades de saúde.

No total, o México regista 1.032.688 casos confirmados de infeção, mantendo-se assim como o 11.º país com mais contágios e o quarto com mais mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Com quase 785 mortes por milhão de habitantes, o México é o 10.º país com mais mortes em proporção da sua população.

O diretor de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, José Luis Alomía, disse em conferência de imprensa que 774.930 pacientes já foram classificados como recuperados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.373.381 mortos resultantes de mais de 57,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.824 pessoas dos 255.970 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.