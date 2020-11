Hoje é notícia entrega dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude

Portugal recebe hoje, na missa presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que Lisboa acolhe em 2023, e que devem depois percorrer as dioceses nacionais e países de língua portuguesa.

A entrega dos símbolos, a Cruz Peregrina, com 3,8 metros de altura, e a réplica do ícone de Nossa Senhora 'Salus Populi Romani', que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços, deveria ter acontecido em abril, mas devido à pandemia de covid-19 foi adiada para hoje.

Este é "o pontapé de saída para a organização de Lisboa", como explicou à agência Lusa o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa.

Os símbolos estavam até agora na posse do Panamá, cuja capital foi palco da última JMJ, em janeiro de 2019.

A JMJ é o maior evento organizado pela Igreja Católica.

Na celebração de hoje vai estar uma dezena de jovens portugueses, em vez da centena que estava prevista antes da pandemia, numa comitiva presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que tutela a área da juventude, também vai comparecer em Roma.

Portugal será o segundo país lusófono, depois do Brasil, a acolher uma JMJ, criada em 1985 pelo Papa João Paulo II (1920-2005).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O pianista António Rosado, a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o maestro Adrian Leaper, atuam hoje, às 11:00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para interpretarem o Concerto para piano em Sol maior, de Ravel.

O programa inclui ainda o bailado "Scheherazade", de Nikolai Rimsky-Korsakov.

António Rosado é "artista associado" da Metropolitana na temporada 2019/2020.

DESPORTO

O português Miguel Oliveira (KTM) tenta hoje a segunda vitória da temporada no Mundial de MotoGP no Grande Prémio de Portugal, que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O piloto da equipa Tech3 parte da primeira posição para a 14.ª e última corrida da época, depois de no sábado ter conquistado a primeira 'pole position' da sua carreira e da história do motociclismo português.

Em caso de vitória, Miguel Oliveira, que é atualmente 10.º classificado, com 100 pontos, subirá pelo menos à 9.ª posição do Mundial de MotoGP, categoria em que o espanhol Joan Mir (Suzuki) já é virtual campeão.

Esta será também a despedida do português da Tech3, já que na próxima temporada vai correr pela formação oficial da KTM.

A terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol continua hoje com mais seis equipas da I Liga a entrarem em ação, todas com duelos fora e frente a formações de escalões inferiores.

Às 11:00, o Tondela joga no terreno do Felgueiras 1932, do Campeonato de Portugal, seguindo-se mais dois duelos entre equipas da I Liga e do terceiro escalão, com o Santa Clara a jogar em Aveiro com o Beira Mar (14:30) e o Moreirense a defrontar fora o 'vizinho' Merelinense (15:00).

À mesma hora, o Rio Ave joga com o Moção, o único 'sobrevivente' dos distritais.

O dia termina com dois duelos entre primeiro e segundo escalão, com Paços de Ferreira e Boavista a defrontarem Oliveirense (17:15) e Vizela (20:00), respetivamente.

INTERNACIONAL

Minsk vai voltar hoje a ser palco de uma manifestação semanal contra Alexander Lukashenko, o Presidente do país, que tem respondido aos protestos com repressão e detenções de opositores.

A oposição bielorrussa exige há mais de três meses a renúncia de Alexander Lukashenko, reeleito para um sexto mandato em agosto, apesar das acusações de fraude eleitoral.

Todos os líderes da oposição foram detidos ou forçados ao exílio e pelo menos quatro pessoas já morreram durante os protestos ou após terem sido detidas.

A concentração de hoje ocorre dois dias depois do funeral de um ativista da oposição bielorrussa que morreu no hospital na semana passada, um dia após a sua detenção pela polícia. Cerca de 5.000 pessoas participaram no funeral, em Minsk.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Um dos países mais pobres do mundo, o Burkina Faso, afetado por ataques constantes de extremistas islâmicos, elege hoje o seu Presidente, num escrutínio sob apertada vigilância, em que o atual chefe de Estado, Roch Kaboré, é o favorito.

Os 6,5 milhões de eleitores inscritos podem escolher entre Roch Marc Christian Kaboré, que se bate pela vitória numa só volta, como em 2015, e 12 outros candidatos da oposição, que não conseguiu reunir-se em torno de apenas um candidato, ainda que tenha um pacto assinado para o fazer, caso o concorrente mais votado hoje não obtenha mais de 50% dos votos.

Dois candidatos da oposição assumem destaque: Zéphirin Diabré, líder histórico da oposição, e Eddie Komboïgo, candidato do partido do ex-presidente Blaise Compaoré.