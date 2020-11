Um domingo com ceú pouco nublado

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para hoje são de céu pouco nublado, temporariamente muito nublado por nuvens altas.

O vento soprará fraco a moderado até 25 km/h do quadrante leste.

Quanto ao estado do mar são esperadas ondas de norte/nordeste com 1,5 a 2 metros na costa norte, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.

Já na costa sul é esperado ondas inferiores a um metro.

Quanto à temperatura da água do mar irá rondar os 21/22ºC