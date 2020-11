Ronaldo marca dois e dá vitória à Juventus

Já seria de imaginar que Cristiano Ronaldo iria dar a vitória à Juventus. Partiu do pé direito os golos com que a Vecchia Signora bateu esta noite o Cagliari, no Allianz Stadium. O primeiro foi apontado aos 38 minutos e o segundo aos 43', tentos que fixaram o resultado final da partida alusiva à 8.ª jornada da Liga Italiana.

Ronaldo já igualou o sueco Zlatan Ibrahimovic no topo dos melhores marcadores da Serie A, com oito golos anotados. Ainda assim, o ponta-de-lança do AC Milan ainda vai jogar amanhã, frente ao Nápoles.