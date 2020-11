A Associação das Indústrias da Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP) comunicou hoje a morte do seu antigo presidente Alberto Mesquita, destacando o contributo do empresário para o crescimento do setor.

"É com profundo pesar que comunicamos a notícia do falecimento do senhor engenheiro Alberto Mesquita", referiu, em comunicado, a AIMMP.

A associação lembrou o empresário pela "sua gentileza", destacando ainda o contributo deste para o crescimento do setor da madeira e do mobiliário.

"Uma personalidade superior que pautou a sua vida pelo exemplo de entrega e dedicação à atividade associativa e empresarial, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país", sublinhou.

Alberto Mesquita foi também presidente honorário da Confederação Europeia das Indústrias de Madeira.