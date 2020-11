Espanha regista 15.318 novos casos e 351 óbitos

A Espanha registou hoje 15.318 novos casos de covid-19, elevando para 1.525.341 o total de infetados no país desde o início da pandemia, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 351 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 42.039.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.934 pessoas, quase menos 100 do que na terça-feira, das quais 323 na Andaluzia, 313 na Catalunha, 220 em Madrid e 211 na Comunidade Valenciana.

Em todo o país há 19.403 pessoas hospitalizadas com a covid-19, menos 600 do que na terça-feira, o que corresponde a 15,54% das camas, das quais 3.120 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 32,04% das camas desse serviço, um número também a decrescer.

O nível de incidência acumulada em Espanha estabilizou hoje nos 453 casos diagnosticados (menos 13 do que na segunda-feira) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Castela e Leão (800), Ceuta (794), País Basco (736), Rioja (700), Aragão (688), Melilla (594), Navarra (515) e Extremadura (452).

A Espanha autorizou hoje o início da fase final de um ensaio clínico de uma vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo grupo americano Johnson & Johnson, que também será testada em oito outros países.

Este ensaio da terceira fase será realizado em nove hospitais espanhóis, primeiro em voluntários sem risco particular de desenvolver formas graves da doença, e depois em doentes em risco, revelou a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários.

Cerca de 30.000 pessoas repartidos por Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Colômbia, África do Sul, Estados Unidos da América e Filipinas participarão no ensaio clínico desta vacina, que tem duas doses.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.632 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (53.274 mortos, mais de 1,4 milhões de casos), seguindo-se Itália (47.217 mortos, mais de 1,2 milhões de casos), França (46.273 mortos, mais de dois milhões de casos) e Espanha (42.039 mortos, mais de 1,5 milhões de casos).