Haja solidariedade para “amparar as vítimas da pandemia económica”

“Acho que vai ficar tudo bem. Pode é demorar mais do que nós desejaríamos”, admitiu André Caldeira, administrador do Grupo Porto Bay Hotels & Resorts, na última intervenção que fez na conferência ‘Pensar o Futuro’, realizada esta tarde no Hotel Savoy Palace.

“Quero que fique melhor do que nós estávamos” André Caldeira, administrador do Grupo Porto Bay Hotels e Resorts teme que a pandemia provoque “uma quantidade enorme de danos colaterais” Orlando Drumond , 17 Novembro 2020 - 16:40

Nesta fase diz que o mais importante é “a solidariedade de todos, principalmente a amparar as vítimas da pandemia económica que vai existir. Isso vai ser uma realidade. Por muitos apoios que existam, isso é uma realidade, e temos de em conjunto, a parte privada com as entidades públicas, criar as melhores condições para que exista uma retoma, uma recuperação rápida e sustentável”, desejou.

De resto, preferiu não arriscar cenários para os próximos desafios: “O futuro a Deus pertence”, foi a resposta.