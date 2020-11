XII Congresso dos médicos veterinários debate problemas da classe

A Ordem dos Médicos Veterinários organiza a 21 de Novembro, o seu XII Congresso para debater a importância da profissão médico-veterinária e o papel atribuído ao médico veterinário na solução de desafios globais para a sociedade, assim como na garantia da saúde pública, animal e ambiental.

O Congresso é realizado em parceria com os Conselhos Regionais dos Açores e da Madeira, e será feito online, das 14h às 18 horas, e destina-se a todos os Médicos Veterinários, inscritos na OMV, com as quotas regularizadas.

Será apresentado o estudo inédito sobre a profissão Médico-Veterinária em Portugal, pelo Professor George Stilwell, que coloca em destaque as particularidades nacionais da demografia e empregabilidade veterinária em Portugal.

Outros temas estarão em análise, como o stress, a ansiedade e burnout nos profissionais, apresentado pela psicóloga Teresa Espassandim, e a gestão de conflitos externos e internos nos Centros de Atendimento Médico-Veterinários, a cargo da gestora Graça Meireles.

O debate sobre as carreiras profissionais, relacionado com a adequação jurídica, remunerações no sector público e privado, e contrato colectivo de trabalho, fazem também parte do programa e serão apresentados pelos Médicos Veterinários Eduardo Correia e Eduardo Tavares.