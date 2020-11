Paixão por aquilo que faz? Sente-se na pele…

O que queres ser quando fores grande?

A pergunta é feita vezes sem conta às crianças que olham fascinadas para o mundo dos adultos. As respostas são normalmente engraçadas, encorajadoras ou confusas, mas há aquelas que são proferidas com um brilho no olhar, dando um certo toque de magia às certezas soletradas com toda a determinação.

Com o passar dos anos e ao encontrarmos os adultos de hoje que ainda ontem foram aquelas crianças sonhadoras, não deixa de ser curioso constatar que alguns vivem mesmo o que sempre desejaram, dando razão à célebre frase de Confúcio, o filósofo chinês: «escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia da tua vida».

Inícios dos anos 80 do século passado. Estamos em São Roque do Faial, uma freguesia rural de uma ilha que começava a entrar no ritmo acelerado do desenvolvimento. Rodeada por montanhas majestosas e pelo cheiro intenso da terra e dos seus cultivos, cresceu a Luísa, a mais nova da família.

Curiosa e imaginativa, provavelmente inspirada pelos cenários naturais que conhecia, começou desde cedo a interessar-se pelo mundo da beleza, deixando-se fascinar pelas imagens das revistas que mostravam mulheres bonitas, bem vestidas, de cabelos bem arranjados e maquilhagens perfeitas.

Sozinha, sentada no chão do seu quarto, tinha o costume de pegar na tesoura para recortar as fotografias que mais chamavam a atenção. Fascinada pelo glamour dos vernizes, dos batons, das roupas brilhantes e das peles perfeitas, a menina de São Roque do Faial passava horas entretida a estudar detalhadamente cada imagem que tentava replicar nas bonecas com que brincava.

O encanto por este mundo perfeito dos adultos aumentava de intensidade sempre que estava com uma das suas cunhadas. Deixava as bonecas de lado e aventurava-se a experimentar os sapatos de saltos altos que exerciam uma atração irresistível. E foi assim, desde cedo, que a pequena Luísa traçou o que queria para a sua vida.

Hoje, se lhe perguntarem se a criança que foi ontem estaria orgulhosa da adulta que é hoje, os olhos brilham de felicidade, enquanto os lábios se abrem num sorriso genuíno.

E neste rosto luminoso, é fácil perceber que a paixão por aquilo que faz é realmente algo que sente na pele desde sempre. Aliás, desde os tempos em que ficava sozinha no quarto a pintar as bonecas ou a recortar as revistas. No seu gabinete, Luísa Correia já não tem as montanhas majestosas da sua freguesia, mas tem com ela os cheiros da Mãe Natureza que transformam aquelas quatro paredes num local relaxante, repleto de aromas que nos acalmam e nos remetem para uma sensação de bem-estar.

A conversa decorre na Sala F do primeiro andar do número 28 da Rua da Queimada de Cima, mesmo no centro do Funchal. O ambiente tranquilo faz-nos esquecer do rebuliço que vai lá fora, na cidade.

Toca o telefone e, claro, não podemos ignorar clientes. A Luísa atende a chamada com a sua voz calma e meiguinha, respondendo a todas as questões que são feitas do outro lado da linha. Percebe-se que é alguém que está numa aflição. A marcação é agendada para daí a meia-hora.

Temos tempo para falar sobre o percurso, sobre as horas e horas de sacrifício, de estudo e de muita determinação. Temos tempo para falar das técnicas aprendidas em alguns países, da licenciatura tirada nos Açores, dos tratamentos personalizados, das histórias comoventes dos clientes que encontraram ali – no Luísa Correia Centro de Estética Avançada – muito mais do que um tratamento de beleza. Ali, naquelas quatro paredes repletas de aromas, aparelhos de tecnologia de ponta, cremes e utensílios, há pessoas que reencontraram a sua auto-estima, o seu brilho próprio, a sua confiança.

- Por favor doutora Luísa, tenho um compromisso importante dentro de uma semana e não quero aparecer com esta cara! Preciso que me ajude! Já corri tanto sítio à procura de soluções, mas gostei da forma honesta como fez a minha avaliação. Por isso, voltei aqui. Ajude-me a ter outra cara! Já não consigo olhar-me ao espelho…

Maria tem 60 anos. É uma mulher despachada, sem papas na língua e sem tempo a perder. Aos 60 anos, o tempo corre de forma diferente e isso sente-se em cada ruga que acentua as preocupações de uma vida. De forma imediata, Maria torna-se no centro das atenções para a Luísa que agora está pronta para derramar toda a sua sabedoria, experiência, empenho e magia naquele rosto envelhecido de uma mulher que sabe que ali, no Centro de Estética, vai conseguir recuperar o brilho de outrora.

